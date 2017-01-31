TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2016 yılı nüfus istatistiklerini açıkladı. TÜİK olarak her yıl bir önceki yılın nüfuslarını açıkladıklarını hatırlatan Akyol, “31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olmuştur. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artmıştır. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olmuştur. Bir önceki yıl binde 13,4’tü” dedi.

İller itibariyle ilk sırada her zaman olduğu gibi İstanbul’un olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi:

“İstanbul’un nüfusu 14 milyon 804 bin 116 kişiye çıkmıştır. Bunu Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izlemektedir. En düşük nüfusa sahip ilimiz ise 82 bin 193 kişiyle Tunceli oldu. Manisa’nın nüfusu ise bir önceki yıla göre artarak 1 milyon 396 bin 945’e ulaşmıştır. Manisa bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun 1,75’ini oluştururken en fazla nüfusa sahip 14’üncü il olmuştur. Manisa’da nüfus artış hızı geçen yıl binde 9,1 iken bu yıl binde 11,9’a çıkmıştır. Türkiye’de bir kilometrekareye düşen nüfus itibariyle Türkiye ortalaması 105 kişi iken Manisa’da bu oran 107 olarak ortalamanın üzerine çıkmıştır. Manisa Ege Bölgesinde İzmir’den sonra ikinci il konumundadır.”

Manisa’nın bir yılda 16 bin 579 kişi arttığını hatırlatan Akyol, “İlçelerdeki nüfus artışlarına baktığımızda ilk sırada Yunusemre ilçemiz 8 bin 709 kişi artarak 220 bin 382 kişiye ulaşmıştır. Nüfusu en fazla artan ikinci ilçemiz ise 2 bin 880 kişi artarak 156 bin 567 kişiye ulaşan Turgutlu oldu. Nüfusu düşen ilçelerimiz de var. Ahmetli, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerimizin nüfusları ise bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir” diye konuştu.

Açıklanan 2016 nüfusuna göre Manisa’nın ilçelerindeki nüfuslar ise şöyle oldu: Yunusemre 220 bin 382, Şehzadeler 169 bin 800, Akhisar 166 bin 129, Salihli 159 bin 951, Turgutlu 156 bin 567, Soma 108 bin 213, Alaşehir 101 bin 313, Saruhanlı 53 bin 921, Kula 44 bin 951, Kırkağaç 43 bin 436, Demirci 41 bin 679, Sarıgöl 35 bin 987, Gördes 28 bin 833, Selendi 20 bin 718, Ahmetli 16 bin 314, Gölmarmara 15 bin 225, Köprübaşı 13 bin 526.”

Manisa'nın 1 milyon 396 bin 945 kişiye ulaşan nüfusunun 701 bin 94'ünü erkekler, 695 bin 851'i ise kadınlar oluşturuyor.

Sadık Cangel