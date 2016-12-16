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Manisa ile Balıkesir puanları paylaştı

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa ile Balıkesir puanları paylaştı

16 Aralık 2016 20:50

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Savaş’ın pasıyla topa buluşan Metin’in penaltı noktasının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Kethevoama’nın ceza sahası dışından gönderdiği pasta rakipten önce topa ayak koymak isteyen Dimov’un ters vuruşunda meşin yuvarlak yön değiştirerek, siyah-beyazlı ağlarla buluştu. 1-1

35. dakikada Mertan Caner’in ara pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Konde’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Vukovic ilk hamlede topu çıkardı, pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

52. dakikada Kethevoama’nın ara pasıyla topla buluşan Bekamenga’nın ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

59. dakikada Savaş’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Vukovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi

69. dakikada Manisaspor’da Emren’in sağ kanatta rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

73. dakikada Okan’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bekamenga’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak dışarıya çıktı.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Mehmet Kısal xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Manisaspor: İsmail xx, Berk xx, Erman xx, Dimov x, Emre xx, Metin xxx, Hakan x (Kaan dk. 74 xx), Savaş xx, Bakaki x (Ozan dk. 89 ?), Mertan Caner x (Bahattin dk. 79 xx), Konde x
Yedekler: Yağızcan, Gökdeniz, Gökcan, Nuri
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan xx, Oğuz x (Oğuzhan dk. 46 xx), Glumac xx, Bülent xx, Eray xx, Mehmet x (Ndongala dk. 81 xx), Kethevoama xx (Nizamettin dk. 76 xx), İshak xx, Bekamenga xx, Burak x
Yedekler: Atilla, Doğa, Uğur, Çağatay
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Metin (dk. 5) (Manisaspor), Dimov (dk. 23 k.k.) (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Emre (dk. 69) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Savaş, Metin, İsmail (Manisaspor) 

Önder Aydın

Etiketler: balıkesirspor, manisaspor


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