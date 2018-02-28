Diğer
Kategoriler

Manisa-İzmir yolu göle döndü

Manisa’da bu sabah erken saatlerinden itibaren başlayan fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Manisa-İzmir yolu üzerindeki geniş su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yol üzerinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlar kaldırımlara kadar taşan suda ıslanmamak için bahçe duvarlarının üzerinden yürümek zorunda kaldı.

Manisa-İzmir yolu göle döndü

28 Şubat 2018 15:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Manisa’da da etkili oldu. Fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış ile birlikte kentin cadde ve sokaklarında bazı rögarlar tıkandı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, su birikintileri sebebiyle de caddelerde uzun araç kuyrukları yaşandı.

Manisa-İzmir yolu da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Manisa-İzmir yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı mevkii ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi giriş kapısı önünde geniş su birikintileri oluştu. Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar kaldırımlara kadar taşan suda ıslanmamak için adeta bir cambaz gibi bahçe duvarlarının üzerinden yürüdü. Yolu kullanan sürücüler ise aniden karşılarına çıkan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar su alması sebebiyle yolda kaldı. Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 

Önder Aydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç