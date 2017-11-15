Diğer
Kategoriler

Manisa jandarmasından tombala baskını

Manisa'da Şehzadeler Merkez Jandarma Karakolu tarafından kumar oynatıldığı öğrenilen bir depoya düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kumar oyunu materyali ele geçirildi.

Manisa jandarmasından tombala baskını

15 Kasım 2017 18:55

Manisa'da Şehzadeler Merkez Jandarma Karakolu tarafından kumar operasyonu yapıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bir depoda kumar oynatıldığı istihbaratını alan jandarma güçleri gece saatlerinde mekana bastın yaptı. Düzenlenen operasyonda mekanda çeşitli aletlerle kumar oynattığı tespit edilen depoda kumar oynayan 20 şahsa Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulandı. Depo sahibi O.A.'ya ‘kumar oynanması için yer temin etmek’ suçundan idari işlem başlatılırken, kumar oynanan depo ise kapatıldı. Öte yandan, operasyonda yapılan kimlik aramasında ‘mühür bozma’ ve ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçlarından aranan N.E. isimli bir kişi de gözaltına alındı. 

Aykut Yeniçağ
 

Etiketler: manisa, tombala

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç