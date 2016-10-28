Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa merkezli, İzmir, İstanbul, Aydın, Kayseri, Samsun, Adana, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyon kapsamında, haklarında arama kararı çıkarılan 90 kişiden 30’u Manisa’dan olmak üzere 78’i gözaltına alındı. Aralarında örgütün sözde 'kadın imamı' olduğu ileri sürülen E.U.’nun da bulunduğu kadınların Manisa’ya getirileceği öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 12 kişinin ise halen arandığı öğrenildi.