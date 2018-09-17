Manisa'da 19 yaşındaki Ahmet'in dramı

15 yaşından bu yana hem yürüyemeyen hem de konuşamayan Ahmet Uysal'ın omurga eğriliği iyice artınca, bu kez de kaburgaları akciğer ve kalbine baskı yapması sonucu nefes alıp vermekte zorluk çekmeye başladığını anlatan anne Mine Uysal, "Oğlum 15 yaşında geçirdiği nöbet sonrası omurga eğriliğinin (skolyoz) birden ilerlemesi sonucu yürüyemez hale geldi. Şu an hiç yürüyemiyor. Oğlumuzu tedavi ettirmek istiyoruz, bunun için de acilen ameliyat olması gerekiyor. Şu an kaburgaları eğrilikten dolayı kalbi ve ciğerlerine baskı yapıyor. Bundan dolayı da rahat nefes alıp veremiyor” dedi.

Doktorların oğullarının acilen ameliyat olması gerektiğini söylediklerini belirten Uysal, “Ankara İbni Sina Hastanesi'ne gittik. Orada da çok acil ameliyat olması gerektiğini ve bunun için de beklememiz gerektiğini söylediler. Şu ana kadar henüz geri dönüş olmadı. Bu geri dönüşün bize çok acil olmasını bekliyoruz. Çünkü oğlumun çok acil ameliyat olması gerekiyor” diye konuştu.

“Çocuğumun yaşamasını istiyorum”

Ameliyat için gittiği özel hastanenin kendisinden 200 bin lira istendiğini kaydeden Uysal, “Biz maddi olarak şuan sıfırın altındayız. Ancak bizden istenen para 180-200 bin lira civarında. Benim hiç param yok. Doktorlardan yardım istedim sadece; 10 bin lirasını almaya bileceklerini söylüyorlar. Ama ben çocuğumun yaşamasını istiyorum. Devlet büyüklerimden bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum” çağrısında bulundu.

Behzat Akcan

