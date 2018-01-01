Manisa’da 2017’nin son bebeği Iraklı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümünde 2017 yılının son bebeği Iraklı Siraç oldu. 3 yıl önce Türkiye’ye gelen Qusay Bashar Abdullah ve Maryam Abdullah çiftinin ilk çocukları kendi doğdukları topraklardan binlerce kilometre uzaklıkta Manisa’da dünyaya geldi. Babası tarafından kulağına kamet ve ezan okunan bebeğe Siraç ismi verilirken minik bebeğin 22.45’te sezeryanla dünyaya geldiği öğrenildi. 3 kilo 480 gram ve 50 santimetre uzunluğunda sağlıklı bir bebek olarak doğan Siraç’ın anne ve babası çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sadık Cangel

