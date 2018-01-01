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Manisa’da 2017’nin son bebeği Iraklı

Manisa’da 2017 yılının son bebeği Iraklı bir anne babanın ilk çocuğu oldu. 10 aylık evli Qusay Bashar Abdullah ve Maryam Abdullah çiftinin 3 kilo 480 gram ve 50 santimetre uzunluğunda dünyaya gözlerini açan erkek çocuklarına Siraç ismi verildi.

Manisada 2017nin son bebeği Iraklı

01 Ocak 2018 00:36

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümünde 2017 yılının son bebeği Iraklı Siraç oldu. 3 yıl önce Türkiye’ye gelen Qusay Bashar Abdullah ve Maryam Abdullah çiftinin ilk çocukları kendi doğdukları topraklardan binlerce kilometre uzaklıkta Manisa’da dünyaya geldi. Babası tarafından kulağına kamet ve ezan okunan bebeğe Siraç ismi verilirken minik bebeğin 22.45’te sezeryanla dünyaya geldiği öğrenildi. 3 kilo 480 gram ve 50 santimetre uzunluğunda sağlıklı bir bebek olarak doğan Siraç’ın anne ve babası çok mutlu olduklarını dile getirdi. 

Sadık Cangel
 

Etiketler: Irak, manisa

 

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