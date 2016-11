Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkez ve ilçelerinden 24 öğretmen bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler M.A., H.Y., E.A., Ş.G., A.D., İ.Ç., R.D., M.Ş., M.G., A.Y., Y.K., K.Ö.E., E.E., E.U., M.Z.D., M.Ç., Y.P., M.Y., H.T., T.A., M.A., N.O., M.E. ve H.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sadık Cangel

MANİSA