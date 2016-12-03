Demirköprü Barajı’nda balıkçı Hüseyin Uslu tarafından yakalanan 2 metre 44 santim boyunda ve 110 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı ise ilçedeki Kayalar Balıkçılık tarafından satın alındı.

Dev yayın balığının ağ yöntemi ile yakalandığını belirten işyeri sahibi İbrahim Hemitli, “Bu büyüklükte bir yayın balığını yakalamak gerçekten çok zor. Balıkçı arkadaşlarımızın ağına takılan yayın balığı, diğer arkadaşların yardımı ile kayığa çıkarılabilindi. İşyerimizde sergilenen balığa da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi” dedi.

Demirköprü Barajına akşam attıkları ağlarına, dev yayın balığı takıldığını görünce şaşkına döndüklerini vurgulayan balıkçı Hüseyin Uslu ise Baraj gölünde 200-250 kilogram ağırlığında yayın balıklarının mevcut olduğunu söyledi. Büyük balıkları yakalamanın zor olduğunu belirten Uslu, “Bu büyükleri yakalamak için malzemelerin çok sağlam ve dayanıklı olması lazım. Bir gün daha büyük balıkları da yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu balıklar etçil olmasından dolayı çok fazla büyüyebiliyor” dedi.

Behzat Akcan