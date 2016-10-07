Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 polisten 25'i, emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Manisa merkezli 44 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla daha önce Manisa'da görev yapan ve Manisa'da görevli 82 polis gözaltına alınarak Manisa'ya getirilmişti. Gözaltına alınan diğer polislerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Adem Şahin