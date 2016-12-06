Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Bezirganlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali İhsan Pöge(27) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 45 LB 652 plakalı minibüs ve Bülent Coşkun (37) yönetimindeki 45 LM 161 plakalı midibüs ile İbrahim Demir(22) yönetimindeki 45 L 1290 plakalı kamyonet çarpıştı. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 3 sürücü ile birlikte Asya Çardak (14), Bedia Demir (15), Emine Göktepe (16), Özcan Kultaş (29), İlkay Kultaş (29), Ömür Camcı (44), Selin Sezen (19), Ayşenur Kultaş, Nuran Yıldız (25), Hanım Akyüz (23), Nefiye Turan (49), Muhsine Işık (22), Zehra Demir (18), Fahika Çardak, Sıddıka Tutal (23), Meryem Işık (21), Yıldız Şen (18) ve Nurcan Elma (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından başta devlet hastanesi olmak üzere ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Behzat Akcan

