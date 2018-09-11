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Manisa’da 3 defineci suçüstü yakalandı

Manisa’da 3 defineci suçüstü yakalandı
Manisa’da 3 defineci suçüstü yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihte altın paranın basıldığı ilk yer olan, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kentinde kazma-kürek marifetiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, 1'inci derece sit alanı içerinde bulunan Biber Kayası mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda, V.Ö.(27), Y.K.(34) ve A.H.Ö.’yü(39) kaçak kazı yaparken suçüstü kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. 

Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Behzat Akcan  

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