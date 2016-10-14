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Manisa’da 4 yargı mensubu gözaltına alındı

Manisa’da 2’si hakim 2’si savcı toplam 4 yargı mensubu FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Manisada 4 yargı mensubu gözaltına alındı

14 Ekim 2016 15:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla 189 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da görevli savcı Ü.K., Alaşehir'de görevli savcı A.Ç., Turgutlu'da görevli hakim A.G. ile Ağrı Diyadin'de görev yapan ve Manisa'da bulunduğu belirlenen hakim B.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yargı mensuplarının ev aramalarında cep telefonlarına ve dijital ekipmanlarına el konulduğu öğrenildi.
Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderilecekleri bildirildi.
(SC-HA-Y) 

Etiketler: 4 yargı mensubu, gözaltı, manisa


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