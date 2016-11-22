Olağanüstü Hal kapsamında 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bine yakın sayıda personel ihraç edildi. Resmi Gazete'de ihraç edilen kişiler isim isim yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan listeye göre Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 23, Akhisar Belediyesi'nden 8, Yunusemre Belediyesi'nden 3, Turgutlu Belediyesi'nden 3, Kula Belediyesi'nden 2, Salihli Belediyesi'nden 2, Saruhanlı Belediyesi'nden 2, Soma Belediyesi'nden 2, Kırkağaç Belediyesi'nden 1, Şehzadeler Belediyesi'nden 1 ve Sarıgöl Belediyesi'nden 1 personel ihraç edildi.

Öte yandan aynı kararname kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren 22 dernek ise kapatıldı.