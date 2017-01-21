Diğer
Kategoriler

Manisa’da 6 HDP’li tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'li 5 ilçe başkanı ve 1 ilçe yöneticisi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisada 6 HDPli tutuklandı

21 Ocak 2017 18:35

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının itirazı üzerine gece saatlerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'nin Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M., Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K., Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B., Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'örgüte finans sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' ve 'silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Ocak’ta 6 kişinin tutuklandığı operasyonda toplam tutuklu sayısı da 12’ye yükselmiş oldu. 

Sadık Cangel

Etiketler: 6 HDPli tutuklandı, manisa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!