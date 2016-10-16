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Manisa’da Abi Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Manisa’da abi kardeş kavgası kanlı bitti. Kardeş kavgasında bir kişi ağır yaralandı.

Manisada Abi Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

16 Ekim 2016 08:08

Olay saat 21 00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ahmet E. (30) kardeşi Doğan E. (25) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Doğan E. abisini 4 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet E. yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Ahmet E.’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan abisini bıçaklayan Doğan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Adem Şahin 

Etiketler: Abi Kardeş Kavgası, kanlı bitti, manisa, şehzadeler


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