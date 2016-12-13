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Manisa’da anne-oğul sobadan zehirlendi

Manisa’da sobadan sızan karbondioksit gazından anne ve oğlu zehirlendi.


13 Aralık 2016 22:57

Olay, saat 22.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eve gelen baba, eşi Ayşe Belen ve oğlu İbrahim Belen’in baygın yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Ayşe Belen ve oğlu İbrahim Belen’in sobadan çıkan karbondioksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Sobadan zehirlenen anne ve oğul ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan, hastaneden alınan bilgiye göre anne ve oğlun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin
 

Etiketler: Anne, manisa, oğul


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