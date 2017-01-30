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Manisa'da asit yüklü tanker devrildi

Manisa'da sülfirik asit taşıdığı öğrenilen bir tanker, şarampole yuvarlandı. Devrilen tankerden az miktarda sülfirik asit sızdığı ve temizlendiği öğrenildi.

Manisada asit yüklü tanker devrildi

30 Ocak 2017 16:37

Akhisar-Gördes devlet karayolu 15. kilometresi Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 10 AHG 511 plakalı asit yüklü tanker şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 04.00 sıralarında Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan 10 AHG 511 plakalı sülfürik asit taşıdığı iddia edilen tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvalandı. Sürücüsünün kazadan hafif şekilde yaralı kurtulduğu öğrenilirken, devrilen tankerin içerisinde bulunan sülfürik asitten çok az miktarda sızma meydana geldiği ve kısa sürede temizlendiği bildirildi.

Kaza sonrası Jandarma İlçe Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından trafik normal seyrine döndü. 

Barış Gezici

Etiketler: asit yüklü tanker, manisa


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