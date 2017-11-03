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Manisa'da askerlerin zehirlenmesi olayında 2 kişi serbest bırakıldı

Manisa'da, mayıs ve haziran ayında meydana gelen ve bir askerin ölümüne, çok sayıda askerin de hastanelik olmasına neden olan zehirlenme olayıyla ilgili tutuklu olan 2 kişi daha serbest bırakıldı.

Manisada askerlerin zehirlenmesi olayında 2 kişi serbest bırakıldı

03 Kasım 2017 20:24

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayında 2 ay içinde 4 defa meydana gelen zehirlenme olayı yemek şirketinin tutuklanan 2 kişi yöneticisi serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

23 Mayıs’ta Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bin 49 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Zehirlenme vakasından 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayında zehirlenme olayı yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.
Ayrıca 16 Haziran'da ise yine Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, tamamı ertesi gün taburcu edilmişti.  

 

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