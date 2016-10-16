Olay saat 01 00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Malta yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; B.D, (17) annesi ile tartışması üzerine dayıları müdahale etti. Dayıları ile tartışan B.D, mutfaktan aldığı bıçak ile dayısını bıçakladı. Bacağından yaralanan dayısı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eve saklanan B.D’yi polis ekipleri gözaltına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin