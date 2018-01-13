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Manisa’da bin 500 zeytin ağacı taşındı

Türkiye’nin değişik bölgelerinde zeytin ağaçları köklenirken, Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi ise örnek bir davranışa imza atarak 2. etaptaki 1500 zeytin ağacının başka bir yere taşıma işlemi tamamlandı.

Manisada bin 500 zeytin ağacı taşındı

13 Ocak 2018 21:09

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2.etap alanında bulunan ve yaşları 10-15 arasında değişen yaklaşık bin 500 adet zeytin ağacı, OSB’nin 1. Etabındaki yeşil alanlara taşındı.

Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, “Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp, arsa tahsislerine başladığımız OSB 2.etapta bulunan yaklaşık bin 500 kök zeytin ağaçlarımızın yaşamına son vermek yerine uygun söküm ve dikim işlemleri ile birlikte yeni yerlerinde ikinci bir hayat şansı veriyoruz” dedi.

Duygu, “Öncelikle budama işlemleri yapılan ağaçlarımıza daha sonra kök yapısı bozulmadan söküm işlemi yapılıyor. Sonrasında kepçe ile ağaçların dikileceği ağaçların yaşlarına uygun aralıklar ile açılan çukurlara yapısı ve toprağı bozulmadan dikim işlemi yapılarak can suyu veriliyor. Tüm aşamaları OSB personelimiz tarafından büyük bir titizlik ile gerçekleşen çalışmalarımızın sonunda zeytin ağaçlarımız yeni hayatlarına başlıyor” diye konuştu.

Behzat Akcan
 

 

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