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Manisa'da binlerce kişinin kimlik fotokopisini yaktılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerde elektronik kart sistemine geçilmesiyle birlikte, Manisa Kart taleplerinin alınması için toplanan 60 bin nüfus cüzdanı fotokopisi imha edilerek kimlik bilgileri güvene alındı.

Manisada binlerce kişinin kimlik fotokopisini yaktılar

22 Şubat 2017 12:35
Binlerce kişinin kimlik fotokopisini yaktılar - Tıkla İzle

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ocak'ta resmen hayata geçen Manisa Kart için 60 bin talep başvurusu alındı. Nüfus cüzdanıyla alınan talepler doğrultusunda Manisa merkez ve ilçelerde hak sahiplerine Manisa Kart'ların tamamı teslim edildi. Toplanan nüfus cüzdanı fotokopileri ise Manisa Büyükşehir Belediyesi şantiye sahasında yakılarak imha edildi ve kimlik bilgileri güvene alınmış oldu. Nüfus cüzdanı fotokopilerinin yakılma işlemini MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu bizzat yerinde inceledi. İmha işlemi hakkında bilgi veren Oluklu, "2015 yılında Manisa ilçelerinde başlamış olduğumuz Manisa Kart dönüşümünü 2016 sonu itibariyle Manisa merkezde de gerçekleştirdik. 1 Aralık itibariyle kart basımlarını hızlandırdık ama özellikle aralık ayının son günlerindeki yoğun talepler karşısında kart basmak yerine öncelikle talep almaya başladık. Bu talepleri de insanların nüfus kağıdı örneklerinin fotokopileriyle gerçekleştirdik. Bu süre zarfında yaklaşık 60 bin civarında bir başvuru topladık. Bunların tabi kart basımlarını gerçekleştirdik ve sahiplerine de ulaştırdık. Bu almış olduğumuz evrakların ne olacağını vatandaşlarımız soruyordu. Bunların hepsini muhafaza edeceğimizi ve hepsinin daha sonra imha edeceğimizi söylemiştik. Hepsini muhafaza ettik. Aldığımız şekilde tekrar koliledik. Bugün de basının karşısında imha etmiş olacağız. Şu anda Manisa genelinde yaklaşık 400 bin civarında, 170 bin civarında da Manisa merkezde sahipleriyle bu kartları buluşturduk. Vatandaşlarımız kullanıyor. Halen daha ek hizmet binamızda kart başvurularımız devam etmekte. Günlük yaklaşık olarak 800 civarında kart basıyoruz" diye konuştu.

Kimlik bilgileri, şantiyede açılan çukura doldurulduktan sonra üzerine dökülen yanıcı maddeyle yakılarak imha edildi. 

Aykut Yeniçağ

Etiketler: kimlik fotokopisi, manisa


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