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Manisa’da bir dur-geç köprüsü daha tarih oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesinin dur geç olarak adlandırılan köprüsünü ortadan kaldırdı. Çift şeritli ulaşıma uygun; 126 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yeni köprünün imalatı tamamlanarak ulaşıma açıldı. Yeni köprüyü yayalar da güvenle kullanabilecek.

Manisada bir dur-geç köprüsü daha tarih oldu

29 Temmuz 2017 14:06

Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesinin yenilenen köprüsü ulaşıma açıldı.
Köprü üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İlçemizin köprü sorunlarını dile getirdiğimizde Urganlı, Çıkrıkçı, Çatalköprü ve İzzettin’de bulunan 4 köprünün yapımı konusunda, hummalı bir çalışma başlatıldı. Uzun dönemde Urganlı ve çevresine hizmet edecek, kalıcı bir eser olduğu görülüyor. Vatandaşlarımız, köprüyü kullanmaya başladılar, artık eski sıkıntılı dönemleri unutacaklar. Ve bu hizmette emeği geçenlere hayır dualarında bulunacaklar diye düşünüyorum. Diğer ilçeler köprü konusunda sıkıntı yaşarken, kısa süre içerisinde biz 4 köprümüzün de işini bitirmiş olacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de yenilenen köprüler ve Turgutlu’da gerçekleşen projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, “Turgutlu Belediye Başkanımız, işin başından beri takipçisiydi. Turgutlu’da 4 köprünün yapımı için bizi teşvik ettiler. Teknik ekiplerimizin çalışmaları sonucu, köprü projelerinin ihaleleri yapıldı ve şu an itibariyle de 3 köprümüz hizmete açıldı. İzzettin de bulunan köprümüz de Ağustos ayının sonu itibariyle vatandaşımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.
Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Turgutlu ilçe merkezinden geçen ve İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 (E96) karayolu üzerinde inşa edilmesi planlanan köprülü kavşak projesi hakkında da bilgiler verdi. Demir, Turgutlu için önem arz eden kavşak projesinin ihale süreci tamamlandığını ve Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazın reddedildiğini söyledi. 10 günlük süre içerisinde KİK kararının açıklanmasını beklediklerini dile getiren Demir, “Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, 60 milyon gibi bir yatırım sadece kavşak projesi için, köprü yatırımları da dahil edildiğinde bu yıl 70 milyon liralık bir yatırım yapmış olacağız Turgutlu’ya. Halkımızın hizmetlerine sunulacak bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ulaşıma açılan köprüyü Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar, teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi. 


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