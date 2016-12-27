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Manisa'da bir evde 4 kamyon çöp çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi'nde bulunan bir evde 4 kamyon çöp çıktı.


27 Aralık 2016 14:30

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir şahsın evinde çöplerin olduğu ihbarını alan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evden 4 kamyon çöp çıkardı. Evin eşinin kardeşine ait olduğunu belirten Mürvet Körpe, başvurusuna kayıtsız kalmayan Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. Körpe, “Eşimin zihinsel engelli 54 yaşında olan kardeşi maalesef çöp topluyor ve topladığı çöpleri eve getiriyor. Ne yaptıysam engelleyemedim. Yunusemre Belediyesine başvuruda bulundum. Ekipler geldiler ve evi temizliyorlar. Belediyelerin bu şekilde hizmette bulunmaları çok güzel. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çöpleri çıkaran belediye ekipleri daha sonra evi dezenfekte etti. 

Etiketler: 4 kamyon çöp, manisa


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