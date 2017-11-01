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Manisa'da ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi ve firari olarak aranması bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Manisada ByLock operasyonu: 12 gözaltı

01 Kasım 2017 09:58

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen O.T., B.İ., Ö.G., M.T.B., A.D., S.Y., H.E., A.C., N.K.A., Y.S. ve T.Ç. olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, örgütün firari şüphelisi H.A. da aynı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Aykut Yeniçağ
 

Etiketler: manisa

 

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