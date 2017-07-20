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Manisa'da cinayet !

Manisa'nın Soma ilçesinde bir sıhhi tesisatçı 16 yaşındaki bir çocuk tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürüldü.

Manisada cinayet !

20 Temmuz 2017 17:32

Olay Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sıhhi tesisatçılık yapan Mehmet B.'nin iş yerine giren 16 yaşındaki M.A. isimli bir şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple iş yeri sahibi Mehmet B.'nin üzerine yaklaşık 10 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler hemen olayı 112 Acil Servis ve emniyete haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen vücudunun çeşitli bölgelerine kurşunlar isabet eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet B.'nin cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, görgü tanıklarının ifadesiyle olay yerinden hızla kaçtığı belirtilen 16 yaşındaki M.A.'nın ise emniyete giderek teslim olduğu belirtildi. Polis şimdi cinayetin sebebini araştırıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: cinayet, manisa


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