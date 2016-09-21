Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 05.52'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin saat 17.56’da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son depremin saat 17.56'da 38.9285 enlem ve 27.7278 boylam (Hamidiye ve Ballıca Mahalleleri yakınlarında) yerin 8.69 km derinliğinde 3.6 şiddetin meydana geldiği kaydedildi. Bugün içerisinde ise çeşitli zamanlarda toplam 9 meydana gelirken 12 Eylül'den buyana ise 500'ün üzerinde deprem kaydedildi.

Öte yandan vatandaşlar halen uzmanlardan detaylı bir bilgi alamadıklarından dolayı tedirgin olduklarını ifade ediyor.