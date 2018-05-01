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iha.com.tr »
Gündem »
Manisa'da deprem! | Son depremler | Manisa'da deprem mi oldu?
01 Mayıs 2018 17:11
Manisa'da deprem! | Son depremler | Manisa'da deprem mi oldu?
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
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01 Mayıs 2018 17:11
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