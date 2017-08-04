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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü

Manisa'nın Gördes ilçesinde, tarlasına giderken traktörüyle uçuruma yuvarlanan bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisada devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü

04 Ağustos 2017 11:46

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından Kabakoz Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 84 yaşındaki Osman Demirtaş, kullandığı 45 R 6457 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörü kontrol edemeyen Demirtaş, traktörüyle birlikte 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine yakın bölgede oturan Demirtaş'ın akrabaları gürültüyü duyunca, hemen giderek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen traktörün altında kalan Demirtaş, hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Recep Şener


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