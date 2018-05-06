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Manisa'da düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düğün dönüşü yol kenarındaki menfeze düşen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisada düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü

06 Mayıs 2018 10:44

Kaza, Akhisar ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar’dan Sındırgı istikametine gitmekte olan E.Y. yönetimindeki 45 HA 1745 plakalı motosiklet, sürücünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. Kazada motosiklet sürücüsü E.Y. yaralanırken, yanındaki Ali Batıhan (20) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından E.Y. Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden gencin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazanın Akhisar’daki düğün töreninden dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Barış Gezici
 

 

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