Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi'nde bulunan Ulupark içerisinde meydana geldi. Alınan Bilgiye göre, eski sevgilisini erkek arkadaşıyla gören Ömer Ö. (24) eski sevgilisi Songül K. ve erkek arkadaşı Yusuf D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ömer Ö. yanında bulundurduğu bıçak ile önce Songül K.’yi sonra Yusuf D.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yusuf D. Manisa Devlet Hastanesine kaldırılırken Songül K., Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yusuf D. Manisa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Yusuf D.’yı bıçaklayarak öldüren ve Songül K.’yı da yaralayan Ömer Ö. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin

MANİSA