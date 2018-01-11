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Manisa’da ev yangını korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisada ev yangını korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

11 Ocak 2018 19:00

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki Çağdaş Kent Sitesi B Blok’un 4.katındaki Ferhat Yılmaz’a ait evde henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, maddi zarara neden olurken, dumandan etkilenen Şükriye Kılıçarslan (23), Raziye Yılmaz (20) ve Dudu Yılmaz (19), sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan
 

 

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