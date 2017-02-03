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Manisa’da feci kaza: 10 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kömür yüklü TIR ile 2 otomobil ve 1 ekobisin karıştığı kaza da 2’si çocuk olmak üzere, 2’si ağır, 10 kişi yaralandı.

Manisada feci kaza: 10 yaralı

03 Şubat 2017 00:27

Edinilen bilgiye göre kaza, E96 karayolu otogar kavşağında meydana geldi. İzmir yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Fatih Uysal yönetimindeki 03 UF 885 plakalı kömür yüklü TIR, otogar kavşağında Salih Şanlı yönetimindeki 06 HA 318 plakalı otomobil, Adnan Erdoğan(40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı otomobil ve İbrahim Özdemir(50)yönetimindeki ekobis çarpıştı. Kazada 2 otomobil ve ekobis sürücüsü ile 06 HA 318 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Bedriye Şanlı(33), Poyraz Şanlı(8), Neclanaz Şanlı(10), 35 AY 0451 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Akalın(68), Nazmiye Erdoğan(38), Hakkı Akalın(44), Hatice Öngen(35) yaralandı.

Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Salihli Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nazmiye Erdoğan ve Hatice Öngen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan Kaza sonrası TIR sürücüsü Fatih Uysal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. 

Behzat Akcan

Etiketler: manisa, trafik kazası


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