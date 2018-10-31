Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Dericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda Şaban D. idaresindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon tipi kargo araç ile aynı istikamette seyir halindeki Latif Tutar idaresindeki 45 AB 935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Latif Tutar, aynı araçta bulunan Fadime Gündoğan, Müslüm G. ile Zehra T. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Latif Tutar kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesinde, Fadime Gündoğan ise kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Müslüm G. ile Zehra T.'nin tedavileri sürüyor.

Kamyon sürücüsü Şaban D. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.