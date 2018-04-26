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Manisa'da feci kaza: 3 işçi hayatını kaybetti

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin belediye park bahçe işlerinde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Manisada feci kaza: 3 işçi hayatını kaybetti

26 Nisan 2018 16:49

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