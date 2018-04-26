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iha.com.tr »
Asayiş »
Manisa'da feci kaza: 3 işçi hayatını kaybetti
26 Nisan 2018 16:49
Manisa'da feci kaza: 3 işçi hayatını kaybetti
Manisa'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin belediye park bahçe işlerinde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.
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26 Nisan 2018 16:49
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