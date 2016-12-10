Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması olan 'ablalarına' operasyon düzenlendi. Örgütün ablaları olduğu ileri sürülen 22 kişi geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınmıştı. Operasyonda çeşitli sohbet toplantıları düzenleyerek örgüt propagandası yaptığı, himmet topladığı ve örgüt içerisinde evlenecek olan erkeklere eş aradığı iddia edilen 22 kişiden 14'ü mahkemeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.H., G.Y., H.H., H.Ş., İ.N., K.K., N.H., Ş.B. ve F.T. tutuklandı. Şüphelilerden A. Ç., E.B., E.G., M.Y. ve N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.