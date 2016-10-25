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Manisa’da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Manisa’da FETÖ soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan 25 kişiden 21’i tutuklanırken, İş-Kur Müdürü Salim E. ile birlikte 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


25 Ekim 2016 16:23

Manisa’da FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İşkur İl Müdürü Salim E., İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı'ndan emekli Şerafettin Y., İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa K., A.Ç., E.S., H.Ö., H.E.Ç., İ.A., İ.A., K.M., M.F.H., M.Z.O., N.A., R.B., S.O., T.T., M.H.Z., T.Ç., N.M., M.S., L.Ö., V.G., M.G., B.P. ve B.T., dün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. 25 şüpheliden İşkur Müdürü Salim E. ile Levent Ö., M.Hulusi Z., M.Fatih H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı'ndan emekli Şerafettin Y., İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa K., A.Ç., E.S., H.Ö., H.E.Ç., İ.A., İ.A., K.M., M.Z.O., N.A., R.B., S.O., T.T., T.Ç., N.M., M.S., V.G., M.G., B.P. ve B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aykut Yeniçağ 

 

Etiketler: manisa


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