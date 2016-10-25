Manisa’da FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İşkur İl Müdürü Salim E., İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı'ndan emekli Şerafettin Y., İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa K., A.Ç., E.S., H.Ö., H.E.Ç., İ.A., İ.A., K.M., M.F.H., M.Z.O., N.A., R.B., S.O., T.T., M.H.Z., T.Ç., N.M., M.S., L.Ö., V.G., M.G., B.P. ve B.T., dün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. 25 şüpheliden İşkur Müdürü Salim E. ile Levent Ö., M.Hulusi Z., M.Fatih H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı'ndan emekli Şerafettin Y., İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa K., A.Ç., E.S., H.Ö., H.E.Ç., İ.A., İ.A., K.M., M.Z.O., N.A., R.B., S.O., T.T., T.Ç., N.M., M.S., V.G., M.G., B.P. ve B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aykut Yeniçağ



