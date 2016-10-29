Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’nin darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan polislerden 13’ünün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı ise 40’a yükseldi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanması soruşturmasında 44 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 82 polis gözaltına alınmıştı. Gruplar halinde adliyeye sevk edilen 69 polisten 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.