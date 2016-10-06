Manisa Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 84 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan bin 6 kamu personeli de açığa alındı. 369 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da, 81 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 222 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 54’ünün de serbest kaldığı öğrenildi.

Sadık Cangel

MANİSA