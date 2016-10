Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nde bulunan 36 dairelik Yurdagelen Sitesi sakinleri, ‘kaçak yapı’ şoku yaşıyor. Müteahhit Y.I. tarafından 2 buçuk yıl önce bitirilerek teslim edilen sitedeki 36 dairenin yapı kullanım izin belgesinin usulsüz olarak hazırlandığı 15 Temmuz darbesinin ardından başlatılan FETÖ operasyonları sonrası ortaya çıktı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan müteahhit Y.I.’nın Manisa’daki işlerini araştıran savcılık, bilirkişinin verdiği rapor doğrultusunda müteahhit Y.I.’nın Kuşlubahçe Mahallesi’nde yaptığı 86 dairenin yapı kullanım izin belgesinde usulsüz olduğunu tespit etti. Soruşturmayı yürüten mahkeme tarafından verilen ‘ruhsat iptal’ kararıyla birlikte dairelerde ikamet eden vatandaşlar, mağdur duruma düştü. Evlerinin kapılarına mühür vurulan vatandaşlar, devlet büyüklerinden yardım istedi.

“FETÖ yüzünden mağdur olduk”

FETÖ mağduru ev sahipleri adına konuşan Uğur Çizmeci, müteahhit Y.I.’nın yaptığı usulsüzlükten bilgileri olmadığını dile getirerek, her şeyin 15 Temmuz’daki FETÖ operasyonları sonrası ortaya çıktığını kaydetti. Çizmeci, “Müteahhit, FETÖ’den dolayı içeriye alındıktan sonra savcılığın görevlendirdiği bir tane mimar arkadaş projelerle beraber müteahhidin yaptığı binaların kontrollerine başladı. Bazı uygunsuzluklar tespit etti. Biz tabii ki bilmiyoruz. 2 senedir burada oturuyoruz. ‘Katlar proje harici dışarıya çıkarılmış, çatılar proje harici yapılanma şekline girilmiş’ diye mimar bize bildirdi. Bu konuları kendisini görevlendirdiği savcıya tebliğ ettikten sonra savcılık, bunların belgeleri için belediyelere yazı gönderiyor. Araştırmanın sonucunda ıslak imzalı evrakları bulamıyorlar. Biz, belediyeden verilen yapı kullanım belgeleriyle elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı açtırdık. 2 senedir oturuyoruz. Müteahhit içeriye girene kadar hiç bir şeyden bilgimiz yoktu. Projedeki her şeyin plan dahilinde yapıldığını biliyorduk. Müteahhit bize daireleri teslim ettikten sonra hiçbir oturanımız ekstradan eve bir tuğla koymamıştır. Ne bir ek duvar yapılmıştır, ne de çatıya ilave yapılmıştır. Savcının suç duyurusunda bulunması ve ıslak imzalı yapı kullanım izin belgesi bulunamayınca belediyeler soruşturulmaya başlanıyor. Belediyeler de bu evrakları bulamayınca geliniyor daire sahiplerinin hiç haber verilmeden buradaki ilk etapta 36 dairenin suyu hemen kesiliyor. Kestikten sonra da tebligatını koyuyor. Normalde hiç kimsenin haberi yok. Evine gelen herkes şok olmuş durumdaydı. Belediyeye gidip ‘neden sularımızı kestiniz’ dediğimizde ‘sizin yapı kullanım belgeleriniz sahteymiş’ dediler. Bu nasıl olur. Biz 2 yıldır oturuyoruz. Tapularımızı bu belge üzerinden aldık. Vergilerimizi bu belge üzerinden ödüyoruz. Hiçbir vergi borcumuz yok. Herkesin tapuları da gerçek. Şimdi biz bir vatandaş olarak bunun sahte olup olmadığını araştırmamız veya görünüşüne bakarak bilebilir miyiz ? Nihayetinde bu kadar devlet kurumlarına başvurmuşuz, hiçbirisi bunun sahte olmadığını söylüyor, 2 yıl sonra da bize gelinip ‘Bunlar sahte. Müteahhit bunları sahte düzenlemiştir. Sizin gerçek evraklarınız yok. Siz binalardaki eksikliklerinizi gidermediğiniz takdirde size cezalarını kesiyoruz.’ deniyor. Yapı kullanım belgesinin usulsüz ve geçersiz olduğunu onayladıktan dolayı elektriğimizi, suyumuzu kesme durumuna gittiler. Suyumuzu ilk etapta kestiler. Sularımız şuanda inşaat suyu olarak açık. 2 kat fiyatla ödüyoruz. Elektrik ve doğalgaz da bize tebligat gönderdi. Elektrik ve doğalgazı sahte belgeyle kullandığımız söylenerek, bunların da kesilme durumu var diye bizlere tebligat gönderildi. Bu konuda sorumlu olan herkese daire sahipleri bireysel olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. ‘FETÖ mağdurları’ diye adımız çıktı her yerde. FETÖ’den dolayı kimse mağdur edilmeyecekti ama biz tamamen suçsuz oturan kişilerin hepsi FETÖ yüzünden mağdur olduk.” dedi.

