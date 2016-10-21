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Manisa’da FETÖ’den tutuklanan memur sayısı 411 oldu

Manisa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen kamu personeli sayısı 411’e ulaştı.

Manisada FETÖden tutuklanan memur sayısı 411 oldu

21 Ekim 2016 18:15

Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 84 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan bin 51 kamu personeli de açığa alındı. 411 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da, 83 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 267 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 71’inin de serbest kaldığı öğrenilirken, 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 36 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 89 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken 6 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı.

Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 55 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği bildirilen açıklamada, 2 bin 113 kamu görevlisi ve yakınının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi. 

Sadık Cangel

Etiketler: fetö, manisa, tutuklanan memur sayısı 411 oldu


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