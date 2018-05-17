Manisa'da Filistin protestosu

Manisa Sivil Dayanışma Platformu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve elçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında yaşanan olaylara ve Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak şehit edilmesine sessiz kalmadı. Manisa Hatuniye Camii'nde kılınan teravih sonrası toplanan platform üyeleri Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüyüş düzenledi. "Filistin yalnız değildir", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları atan grup yürüyüşün ardından Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı. Platformun dönem sözcüsü Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, burada bir basın açıklaması yaptı.

Öner yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en büyük güçleri Siyonist terör çetesini destekliyor. Filistin ise bütün yokluklara rağmen direniyor. Devasa bir hapishaneye dönüştürülmesine karşın Filistin direniyor. Kurşuna da, işkenceye de, hapse de direniyor. Bu iman oldukça Filistin düşmez, Kudüs ateşi sönmez, Aksa sevdası bitmez. Bugün biz burada, bu meydanda sadece ABD’nin karanlık planlarına karşı direnmiyoruz, biz burada aynı zamanda insanlığımızın, Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz"

Müslüman ülkelere İsrail'e karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulanması çağrısında bulunan Öner, "Adaletin, barışın, huzur ve refahın hakim olduğu yeni bir dünyanın doğuş sancıları çekiliyor. İnsanlık, emperyal zulüm düzeninin yıkılışının final sahnesine hazırlanıyor. Yıkılışı engellemek, final sahnesini erteletmek için çırpınan zavallılar var. Korkuyorlar. Telaşlanıyorlar. Yenilgiyi geciktirmek için kaosa, krize, çatışmaya ve yeni dünya savaşlarına zemin hazırlıyorlar. Müslüman ülkelerin tamamı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli, İsrail’e ve İsrail’in yanında duranlara da her türlü boykot/ambargo uygulanmalıdır. Filistin ve Kudüs’ün müdafaası herkesin mesuliyetidir. Bugün hemen Kudüs’ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır" diye konuştu.

Grup daha sonra şehit olan Filistinliler için dua ettikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

Eyleme Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi.