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Manisa’da geceyi aydınlatan fener alayı

Manisa’da 477. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel “Mesir Fener Alayı Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen “Uluslararası Halk Dansları” gala gecesinde Manisalılar 10 farklı ülkenin halk oyunu ekiplerinin gösterilerini ilgiyle izledi.

Manisada geceyi aydınlatan fener alayı

28 Nisan 2017 23:34

Manisa’nın 5 asırlık köklü geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Sultan Camii önünde başlayan fener alayına Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, büyükşehir belediyesi daire başkanları, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yurt dışından gelen konuklar ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin olduğu yürüyüşe Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan gibi tarihi kişileri canlı heykel olarak sunan soğuk heykel atölyesi sanatçıları da eşlik etti. Manisa caddelerinde yürüyen kalabalık, ellerinde meşalelerle kente adeta bayram havası yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu.

Halk oyunu ekiplerinden muhteşem gösteriler

Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda “Uluslararası Halk Dansları” gala gecesi düzenlendi. Geceye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de katıldı. Programda festival kapsamında 10 farklı ülkeden Manisa’ya gelen halk oyunu ekipleri, Manisalılara unutulmaz bir görsel şölen sundu. Ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle sahnede performanslarını sergileyen ekipler, kendilerini izleyen Manisalılardan büyük alkış topladı. 

Önder Aydın

Etiketler: fener alayı, manisa


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