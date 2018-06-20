Diğer
Kategoriler

Manisa’da genç kıza tren çarptı

Manisa’da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisada genç kıza tren çarptı

20 Haziran 2018 22:36

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Bahar G.’ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Bahar G.’yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaralı Bahar G.’ye müdahale ettiği sırada genç kızın annesi olduğu öğrenilen kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hastanede tedavisi süren Bahar G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder Aydın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç