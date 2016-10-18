Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Manisa’da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa’da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa’da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Manisada Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

18 Ekim 2016 00:39

Kaza saat 23:30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Eski İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı istikamette gitmekte olan şehir içi halk otobüsü ile Nedim Bullu yönetimindeki 35 KCJ 80 plakalı otomobil çarpıştı. Nedim Bullu yönetimindeki otomobil önce kaldırıma sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada Bullu ve yanında yolcu olarak bulunan Niyazi Bilgin yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: 2 Yaralı, Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı, manisa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!