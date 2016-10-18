Kaza saat 23:30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Eski İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı istikamette gitmekte olan şehir içi halk otobüsü ile Nedim Bullu yönetimindeki 35 KCJ 80 plakalı otomobil çarpıştı. Nedim Bullu yönetimindeki otomobil önce kaldırıma sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada Bullu ve yanında yolcu olarak bulunan Niyazi Bilgin yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin