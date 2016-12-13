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Manisa'da HDP il binasına polis baskını

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Manisa İl Başkanlığı binasında arama başladı.

Manisada HDP il binasına polis baskını

13 Aralık 2016 09:43

PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen, aralarında HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ve HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir Murg’un da bulunduğu 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından HDP il binasında polis araması başladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen PKK/KCK operasyonları kapsamında HDP il binasında örgüte ait bilgi ve belge aranıyor.

Öte yandan, HDP il binası yakınlarına tedbir amaçlı TOMA ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor.

Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel
MANİSA


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