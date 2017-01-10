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Manisa’da HDP’li il yöneticilerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

Manisa’da geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden aralarında HPD İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Manisada HDPli il yöneticilerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

10 Ocak 2017 08:34

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nce aralarında HDP’li il eşbaşkanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet E., Aydın O., HDP Salihli İlçe Eski Başkanı Adnan T., Fatih Ö., HDP il yöneticileri Murat B. ile İzzettin T. ’Terör örgütüne üye olmak’, ’Örgüte finans sağlamak’ ve ’Örgüte eleman temin etmek’ suçlarından tutuklandı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK


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