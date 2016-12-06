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Manisa'da huzur operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Saruhanlı’nın Dilek ve İshakçelebi Mahallelerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Manisada huzur operasyonu

06 Aralık 2016 14:31

Düzenlenen huzur operasyonunda çok sayıda silah, silahlara ait mermi, kumar materyalleri ve kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar neticesinde, Saruhanlı’nın Dilek ve İshakçelebi Mahallelerinde kumar oynatıldığı, kumar için yer temin edildiği ve bu yerlerde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilerek adli ve mülki makamların talimatları doğrultusunda huzur operasyonları yapıldı. Belirlenen mekanlarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü ile bu silahlara ait 52 adet fişek, bol miktarda kumar oynamaya yarayan materyal ile 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 12 şahıs yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 

Etiketler: huzur operasyonu, manisa


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