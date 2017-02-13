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Manisa'da iki ailenin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Manisada iki ailenin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

13 Şubat 2017 16:03

Olay, Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi eski yerleşim alanı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin yolda karşılaşmasının ardından başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Deniz Baykal, Osman Baykal, Ömer Baykal ve Bülent Baykal silahla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Baykal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Osman Baykal Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar Ömer Baykal ve Bülent Baykal'ın tedavilerine Sarıgöl Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi.

Aynı aileden bir kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan C.D. ve oğlu İ.D. ise olay yerinde arabalarını da bırakıp kayıplara karıştı.

Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı. 

Vehbi Sarıhan

Etiketler: iki aile, kavga, manisa


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