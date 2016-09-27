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Manisa’da iki günde 101 gözaltı

Manisa, Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy tarafından yönetilen Fethullahçı Terör Örgütü operasyonları çerçevesinde iki gün içerisinde yapılan operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı.

Manisada iki günde 101 gözaltı

27 Eylül 2016 12:27

Manisa’da Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Kazım Özsoy’un 23 Eylül 2016 tarihinde dünya evine girmesine rağmen aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde; iki gün içerisinde 43 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Manisa Emniyetindeki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 75 şüpheli polis ve polis şefi ile Manisa’da yapılan operasyonlarda aralarında kurum müdürlerinin, memurların, doktorların öğretmenlerin ve işadamlarının bulunduğu 26 kişi olmak üzere toplamda 101 kişi gözaltına alındı.

Evleneli üç gün olmasına rağmen yoğun mesaisini aralıksız sürdüren Özsoy yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzuru, çocuklarımızın geleceği için ekibimizle birlikte özverili olarak mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız çalışıyoruz. Terörle mücadele noktasında ekibimiz gece gündüz demeden özveri ile çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İki günde 43 ilde yaptıkları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 101 şüphelinin gözaltına alındığı belirten Savcı Özsoy, başta Başsavcı Akif Celalettin Şimşek olmak üzere İl Emniyet Müdürü ve tüm güvenlik güçleri ile birlikte terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

“Herkes hesap verecek”
Terörle Mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ve ince eleyip sık dokuduklarını belirten Savcı Kazım Özsoy, “Başka illerde olmaları onları kurtaramaz. Nerede olurlarsa olsunlar hangi ilde olursa olsunlar her kim bu terör örgütü ile iş birliği içerinse girmişse hepsini tek tek bulup adalet önüne çıkaracağız. Hepsi hesap verecek” diye konuştu.

Gözaltına alınlar arasında görevden uzaklaştırılan İş-Kur Müdürü S.E., Dr. M.F.H., Dr. M.S.E., Dernekler Eski İl Müdürü H.E.Ç., Milli Eğitim eski Şube Müdürü Ş.Y., Dernek Başkanı T.Ç., Kimse Yok Mu Derneği Muhasebecisi E.S.’nin ve 75 polis ve polis şefinin yer aldığı isimler arasında işadamları ve esnaflar da bulunuyor.
Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Manisa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 339 kamu görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken mahkemeye çıkarılan 218 memur adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 53 kişi de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

Etiketler: 101 gözaltı, manisa


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